NIGHT DEMON

“Live Darkness”

(Heavy Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 10.08.2018

Label: Steamhammer/SPV

Nach dem Debüt 2015 eine zweijährige Tour über 3 Kontinente, mehr als 100 Auftritte bei der Tour für das zweite Album von 2017 plus die Supportgigs für Accept und Festivalshows.

Am 2. Dezember wurde innegehalten und in ihrer zweiten Heimat Cleveland, Ohio ein spezieller Gig mit langjährigen Freunden und Unterstützern gespielt. Die umfangreiche Setlist wurde zu ca. ¾ der Show von einer Coverversion von Midnight´s „Evil Like A Knife“ getoppt, bei der Midnightfrontmann Athenar höchstpersönlich als Gast beteiligt war. Die gut 90-minütige Show, bei der fast das komplette Material gespielt wurde, wurde aufgezeichnet und als NIGHT DEMONs erstes Livealbum „Live Darkness“ veröffentlicht.

„Welcome To The Night“ ist textlich natürlich der perfekte Opener für so einen Gig und bis auf wenige Lieder wurde wirklich das gesamte Material der Band dargeboten, inklusiver aller 4 Tracks der ersten EP!

Was bleibt da eigentlich noch zu sagen?

Wer NIGHT DEMON schon einmal live gesehen hat, weiß was die Band kann und wie sehr sie Metal lebt! Wer sie noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt auf seine „To do-Liste“ setzen!

Der Sound ist wirklich gut und wer bei der Songauswahl noch was zu meckern hat, ist doof!

NIGHT DEMON sind im neuen Heavy Metal jetzt schon eine absolute Institution und ihnen gebührt meiner Meinung nach noch viel mehr Aufmerksamkeit!

Das Album erscheint als DoppelCD-DigiPak und als 3LP Gatefold mit 180 g-Vinyl, bedruckten Innersleeves in rotem Vinyl mit 2CDs im Pappschuber dazu.

Kaufen! (hendrik)