LORD OF THE LOST :: Neue Single mit offiziellem Video + viele Livetermine

LORD OF THE LOST veröffentlichen diesen Freitag die neue EP The Heartbeat Of The Devil und präsentieren daraus heute den gleichnamigen Titeltrack, inklusive brandneuem Musikvideo. Die Originalversion des Songs stammt ursprünglich aus dem aktuellen und bisher erfolgreichsten Album der Band, JUDAS (#2 in den offiziellen deutschen Album Charts). https://www.lordofthelost.de/

Pre-Order here: https://lnk.to/TheHeartbeatOfTheDevil

LORD OF THE LOST zu The Heartbeat Of The Devil:

„Die Pandemie und die ungeplante Freizeit. Da kann man schon mal spontan drei Cover-Versionen von Songs aufnehmen, die einen gerade bewegen. Aber warum diese drei Songs? „Judas“ von Lady Gaga sollte durch die Titelüberschneidung mit unserem aktuellen Album selbsterklärend sein. „Children Of The Damned“ ist eine Verneigung unserer Sommertour-Gastgeber Iron Maiden, die uns als Support-Band gebucht haben. Und „Wig In A Box“… nun ja, wer das Film-Musical ‚Hedwig And The Angry Inch‘ nicht kennt, der sollte dies unbedingt ändern. Wir haben den Film neulich gesehen und einer von uns schrie: ‚lass mal den Song covern!‘ – und wie es immer bei uns ist, jede spontane Idee wird in die Tat umgesetzt. Oder es wird zumindest versucht.

Homecoming Tour

mit Nachtblut, Scarlet Dorn

06.10.22 DE – Nürnberg / Hirsch

07.10.22 DE – Stuttgart / LKA-Longhorn

08.10.22 DE – Köln / Essigfabrik

12.10.22 HU – Budapest / Barba Negra

14.10.22 AT – Wien / Szene

15.10.22 DE – München / Backstage

20.10.22 DE – Frankfurt / Batschkapp

21.10.22 DE – Leipzig / Täubchenthal

22.10.22 DE – Hannover / Pavillon

27.10.22 DE – Berlin / Columbia Theater

28.10.22 CZ – Prag / Club Storm

29.10.22 PL – Warschau / Hydrozagadka

02.11.22 DE – Bochum / Zeche

03.11.22 FR – Paris / Petit Bain

04.11.22 FR – Lyon / CCO

05.11.22 ES – Barcelona / Salamandra

06.11.22 ES – Madrid / Mon

09.11.22 IT – Mailand / Legend Club

10.11.22 CH – Pratteln / Z7

11.11.22 DE – Kaiserslautern / Kammgarn

12.11.22 DE – Herford / X

Legacy Of The Beast Tour

mit Iron Maiden

22.05.22 HR – Zagreb / Arena

24.05.22 SB – Belgrad / Stark Arena

26.05.22 RO – Bukarest / Romexpo Open Air

07.06.22 HU – Budapest / Groupama Arena

20.06.22 CZ – Prag / Sinobo Stadium

26.06.22 FR – Paris / La Defense Arena

27.06.22 NL – Arnhem / Gelredome

30.06.22 CH – Zürich / Hallenstadion

02.07.22 DE – Köln / Rhein Energie Stadion

04.07.22 DE – Berlin / Waldbühne

07.07.22 IT – Bologna / Sonic Park

09.07.22 DE – Stuttgart / Mercedes-Benz-Arena

10.07.22 AT – Wiener Neustadt / Wiener Neustadt Stadion

13.07.22 BG – Sofia / Arena Armeec

16.07.22 GR – Athen / OAKA Olympic Complex

24.07.22 PL – Warschau / PGE Narodowy

Festival Shows

06.05.22 DE – Weißenhäuser Strand / Plage Noire Festival

01.07.22 DE – Mühlheim an der Ruhr / Castle Rock

04.08.22 ESP – Villena Alicante / Leyendas del Rock Festival

06.-07.08.22 DE – Hildesheim / M’era Luna Festival | LORD OF THE LOST ENSEMBLE

17.-19-08.22 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze

20.08.22 DE – Koblenz / Nacht der Helden

20.08.22 DE – Neu-Ulm / Volle Kraft Voraus Festival

The Killer Filler Shows

20.05.22 DE – Zwickau / Alter Gasometer

21.05.22 AT – Wörgl / Komma

25.05.22 RO – Cluj-Napoca / Form Space

03.07.22 DE – Aschaffenburg / Colos Saal