KRAYENZEIT

“W.I.R. Wir, Ihr, Rock`N`Folk”

(Folk, Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 08/2019

Label: Trisol Music Group

Webseite

Wenn man auf die Erscheinungszeitpunkte der Veröffentlichungen schaut ist das Mini Album “W.I.R. Wir, Ihr, Rock`N`Folk” gerade mal wenige Monate nach dem Album “Saitentänzer” erschienen. Wie auf der Innenseite des Digi Packs zu lesen, ist dies eine Zugabe weil man auf der “Saitentänzer” Tour so schöne Momente erlebt hat gemeinsam mit den Fans.

Und so kommt der Fans in den Genuss von vier brandneuen Songs und weiteren Stücken die man gemeinsam mit befreundeten Musikern neu interpretiert hat. Dabei ist zum Beispiel ein Duett mit Liv Kristine (Regen und Sturm) oder ein “Eiskalte Sterne” Remix von LAME IMMORTELLE.

So ein Dankeschön nimmt man als Fan doch gern an und das KRAYENZEIT die Genres Mittelalter, Pop, Rock, Folk und Metal in Perfektion miteinander zu vereinen vermögen muss man an dieser Stelle wohl nicht mehr erwähnen! Für Fans eine tolle Sache! (michi)