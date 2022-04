KHOLD :: Neues Album ‘Svartsyn’ via Soulseller Records

Nach 8 langen Jahren melden sich KHOLD mit einem neuen Album zurück. “Svartsyn”, aufgenommen und produziert mit Andy LaRocque in seinen Sonic Train Studios, wird am 24. Juni 2022 über Soulseller Records auf CD, LP und digital veröffentlicht. https://www.facebook.com/Khold.official

Info: Mit ihren 10 schweren neuen Tracks bleiben KHOLD ihrem ursprünglichen Prinzip treu. Runtergestimmt, rau, mittelschnell, schmerzhaft… ein starkes musikalisches Rückgrat und clevere Musikalität.

Es hat den Groove, den Drive und die schweren Gitarrenriffs – so wie man sie kennt, so wie man sie haben will.

True to the soul of Norwegian Black Metal!