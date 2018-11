ICHOR :: Neuer Death Metal Videoclip

Die Trierer Death Metaller ICHOR präsentieren mit “Tales From The Depths” einen zweiten Song von ihrem neuen Album. “Hadal Ascending” wird am 7. Dezember 2018 über Unholy Conspiracy Deathwork (CD, digital) und Wooaaargh Records (Vinyl) veröffentlicht.

Der vierte Longplayer der Band wurde im renommierten Hertz Studio in Polen aufgenommen, gemischt und gemastert (Behemoth, Hate, Decapitated, Vader). Das Cover-Artwork stammt von Par Olofsson (Aborted, The Faceless, Immortal) und das aufwendige Layout wurde von Mentalporn (Origin, Immolation, Hate, Behemoth) kreiert.