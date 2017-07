HELLKRUSHER + VISIONS OF WAR

“7” Split”

(Crust Punk)

Wertung: Gut

VÖ: 04/2017

Label: Power It Up Records

Hellkrusher: Facebook

Visions Of War: Facebook

Power It Up haben mich wieder mit Vinyl versorgt.

Hier gibt es eine schöne 7“ Split von HELLKRUSHER und VISIONS OF WAR.

Crust Punk sage ich da nur!

Auf Seite A gibt es neues von HELLKRUSHER aus England.

Derber Crust Punk der viel von Discharge und auch ein wenig von Napalm Death vorzuweisen hat. Ein bassiger Sound, der Tiefen und Mitten hervorhebt und viel von einer Demoaufnahme hat, transportiert perfekt die Texte über Krieg und Tod.

Die zwei Songs machen schon mal wirklich Spaß.

Seite B hat dann 3 neue Tracks von VISIONS OF WAR aus Belgien zu bieten.

Die Jungs schlagen in die gleiche Kerbe und haben einen ordentlichen Batzen Discharge zu bieten, sind für mich aber ein bisschen derber, da bassiger und rotziger und auch eine Prise Grindcore gibt es hier zu verzeichnen. Aufgelockert wird das Ganze mit D Beat Groove.

Auch hier schlägt mein Herz höher.

Gute Scheibe!

Die 1000 Einheiten sind gesplittet in 900 mal schwarzes und in die Die Hard Version in 100 mal weißes Vinyl. Also zugreifen! (hendrik)