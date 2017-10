GOTHMINISTER

“The Other Side”

(Gothic Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 13.10.2017

Label: AFM Records

www.gothminister.com

Mit dem Debütalbum ‘Gothic Electronic Anthems’ aus dem Jahre 2003 konnte Bjørn Alexander Brem, der unter dem Namen GOTHMINISTER agiert, ein Zeichen setzen innerhalb der Dark Metal / Gothic Szene. Mit den kraftvollen Riffs und den markigen Gesangseinlagen, die auch des-öfteren in deutsch zu hören sind, hat man Gebiete erobern können, die auch von Bands wie UNHEILIG oder EISBRECHER beackert werden.

Die Fusion aus instrumentaler Härte und düster melancholischen Gesängen funktioniert auch 2017 hervorragend. Zwischen Bombast, Eingängigkeit und melancholischer Dunkelheit bewegen sich Titel wie “Ich will alles” oder “The Sun” gleich zu Beginn des Albums sehr prägnant. Sehr gut gefällt mir “Aegir” durch seine sehr schöne hymnenhafte Melodie. Das immer wieder orchestrale Elemente verwendet werden passt zu diesem Genre, ist allerdings für mich nicht immer als notwendig zu bewerten. Wenn man wie bei “We Are The Ones Who Rule The World” mit weiblicher Unterstützung von Annette Gil im Duett sehr kontrastreich agiert, sorgt dies für spannende stimmliche Momente.

Die 10 Titel aus dem Album sind durchaus abwechslungsreich gestaltet. Vor allem die Varianz der Stimmen und die unterschiedliche Tempoarbeit sorgen für ein in Summe gutes Album welches das gute Standing des Namen GOTHMINISTER weiter am Leben halten wird. (michi)

GOTHMINISTER sind bald auch in Deutschland auf Tour gemeinsam mit ASP zu sehen.

GOTHMINISTER auf Tour mit ASP:

27.10.17 – Oberhausen, Turbinenhalle

28.10.17 – Leipzig, Haus Auensee

29.10.17 – Hamburg, Markthalle

30.10.17 – Stuttgart, Im Wizemann

03.11.17 – Würzburg, Posthalle

04.11.17 – Hannover, Pavillon

05.11.17 – Saarbrücken, Garage

08.11.17 – München, Backstage Werk

09.11.17 – Berlin, Huxleys Neue Welt

10.11.17 – Dresden, Alter Schlachthof

11.11.17 – Heidelberg, halle02