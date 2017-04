GOATH

“Luciferian Goath Ritual”

(Black Metal)

VÖ: 17.03.2017

Ván Records

Ist es Black Metal? Ist es Death Metal? Nein, es ist GOATH.

GOATH aus Nürnberg ist beides und noch etwas mehr, denn eine punkige “Fick dich”-Attitüde ist spürbar. So ballert sich die Band durch 10 Songs, die einen hohen Unterhaltungswert besitzen, mit starken Gitarren gesegnet sind und zum Ende hin ein wenig überraschen. “Under Death’s Shadow” ist durch den Gesang etwas anders geraten und der Black’n’Roll-mäßige Start von “Enter the Temple” lässt meine Ohren aufhorchen. Neben diesen beiden Songs finde ich das NECROS CHRISTOS-mäßige “Necromantic Ways” oder “Blasphemous Supremacy”, welches MORBID ANGEL-Gelüste in mir weckt, verdammt gelungen und wer humorlosen Black / Death Metal zu schätzen weiß, sollte sich die Zeit nehmen und GOATH anchecken. (chris)