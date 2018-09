FLORIAN GREY

“Ritus”

(Gothic Rock)

Wertung: Geht so

VÖ: 05/2018

Label: Echozone

Webseite

“Ritus” ist der zweite Longplayer von FLORIAN GREY, einer Band die für melancholischen Dunkel Rock steht, der spürbar von der Musik von HIM inspiriert zu sein scheint. Sanfte Melodien, ein sehr eingängiger Gesang und dazu untermalen Keyboards passend die Stimmung. Dazu ein paar nette Jungs mit schwarz gefärbten Haaren und ein bisschen Kajal unter die Augen und fertig ist das perfekte Paket für die jungen Mädchen der Szene. Die 12 Titel auf diesem Album wirken in Summe harmonisch, Variationen werden durch leichte Tempowechsel inszeniert. Große Aufreger sind allerdings nicht zu finden.

Eine gute Produktion lässt die Musik perfekt erklingen und auch das Digipack wirkt hochwertig. “Ritus” ist in Summe sicherlich kein Meilenstein in der dunklen Musikgeschichte füllt aber so manche Lücke für die einsamen zurückgelassenen HIM Herzen. (Michi)