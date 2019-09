FAIRYTALE

“Der Elfen-Thron von Thorsagon”

(Fantasy Musical)

Wertung: Gut

VÖ: 30.08.2019

Label: Magic Mile Music

Webseite: Homepage

„Der Elfen-Thron von Thorsagon – Das FantasyMusical“ entstammt der Feder von Laura Isabel Biastoch und Oliver Oppermann, die in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten Bühnenautor Karl-Heinz March (u.a. bekannt durch seine Kindermusicals „Lauras Stern“, „Der kleine Vampir“,…) ein knapp einstündiges Mystic Folk Musical erschaffen haben. Über 17 Tracks hinweg könnt ihr in eine Fantasy Welt eintauchen.

Hauptfigur Vicky sehnt sich danach, aus der Routine ihres Alltags auszubrechen. Ein alter Mann empfiehlt ihr einen Ort, den sie unbedingt gesehen haben sollte – und so beginnt für die mutige Vicky ein Abenteuer, das sie aus der Menschenwelt, der sogenannten “Anderwelt”, tief hinein in das geheimnisvolle Reich von Thorsagon führt. Mit der Waldelfe Liora an ihrer Seite muss sie sich dem schillernden Magier Razar stellen – wird sie Thorsagon vor einem finsteren Schicksal bewahren können?

Erzählung und Gesang führen durch die Geschichte, begleitet von folkigen bis leicht metallischen Klängen, die passend zum Thema Fantasy erklingen. Die Geschichte steht dabei im Vordergrund, die Musik ist meistens Beiwerk und sorgt für die passende Stimmung in der “Anderwelt”.

„Der Elfen-Thron von Thorsagon” ist schon ein besonderes Album und kein normales Folk Album darstellt. Man muss schon etwas Musicals mögen und dazu ein großer Fantasy Fan sein, um dem Album was positives abgewinnen zu können. Wer das kann, taucht in eine schön gestaltete Geschichte ein. Wer nicht so ein Musical Fan ist, kann sich auch schon mal langweilen, wenn eher die Geschichte vorangetrieben wird und Musik im Hintergrund agiert. Zum Reinhören gibt es jedenfalls genug Material, um sich ein Bild von der “Anderwelt” zu machen. Und live kann man sich das Ganze in den nächsten Monaten auch zu Gemüte führen, siehe Tourdaten weiter unten. (eller)

Der Elfen-Thron von Thorsagon (Musical-Tour)

03.11. Salzgitter, Bad Salzgitter Aula (Preview)

15.11. Recklinghausen, Ruhrfestspielhaus (Premiere)

16.11. Troisdorf, Stadthalle

17.11. Langenfeld, Schauplatz Langenfeld

05.01.2020 Rostock, Moya

08.01.2020 Köln, Urania Theater

10.01.2020 Köln, Urania Theater

11.01.2020 Köln, Urania Theater

12.01.2020 Windeck, Kulturhalle Kabelmetal

17.01.2020 Neubrandenburg, Konzertkirche Neubrandenburg

19.01.2020 Cuxhaven. Kugelbake-Halle

12.03.2020 Bernburg, Kurhaus

13.03.2020 Northeim, Stadthalle

29.03.2020 Halle/Saale, Georg-Friedrich-Händel-Halle

11.04.2020 Bad Blankenburg, Stadthalle Bad Blankenburg

12.04.2020 Bad Elster, König Albert Theater

13.04.2020 Bamberg, Hegelsaal

24.04.2020 Arnstadt, Theater im Schlossgarten

09.05.2020 Selb, Rosengarten

10.05.2020 Augsburg, Parktheater im Kurhaus Göggingen

23.10.2020 Wernigerode, KiK

06.11.2020 Lingen, Theater an der Wilhelmshöhe

28.11.2020 Güstrow, Ernst-Barlach-Theater