“Alles in die Wurst” ist die zweite Single-Auskopplung und mischt Dancehall mit brutalem Metal. “Der Song kann als Gesellschaftskritik an übermäßigem Fleischkonsum interpretiert werden, oder einfach nur als Bullshit.”, sagen die EXCREMENTORY GRINDFUCKERS. Das neue Album “Musik zum Kopfschütteln” erscheint am 29.11. in Eigenproduktion. www.excrementory.de