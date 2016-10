BRIGITTE HANDLEY

“The Edge of Silence”

(Cold Wave)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 21.10.2016

Label: Halb 7 Records

Webseite

Brigitte Handley ist der Kopf der aus Australien stammenden Cold Wave oder Dark Rock Band THE DARK SHADOWS. In den letzten Jahren haben die diverse tolle Alben erschaffen deren Musik besonders durch ihren dunklen, filigranen und Melodie getragenen Sound zu überzeugen wussten.

Auf ihrem Solo Album hören wir Stücke von THE DARK SHADOWS, welche ursprünglich auf der Akustikgitarre geschrieben wurden. Zudem wurde auch das KRAFTWERK Cover “The Model” nochmals in einer Akustik Version eingespielt, dieser Song ist dann auch der Opener des Albums und damit natürlich gleich ein bekannter und stimmungsvoller Einstieg.

Die Musik erscheint in Summe jetzt etwas ruhiger und chilliger. Vielleicht ist ein bisschen die Energie abhanden gekommen, dafür zeigen sich andere Attribute stärker wie Emotionen und Melancholie. “Cold Rain” und das wundervolle “Distänt Mind” sind weitere Stücke die in ihren neuen Versionen absolut überzeugen.

Sehr gelungen ist auch “Lament of a lost soul” das in seinem neuen Soundgewand noch viel eindringlicher klingt als in der originalen Version. Ein tolle klangliche Fusion aus Brigittes Stimme und der sehr schön erklingenden Gitarre. Mit “The Boy from Berlin” ist ein weiterer Favorit aus der jüngeren Schaffensphase auf dem Album und auch hier kann der Song auf Grund seiner grandiosen Refrain vollends überzeugen und viel Stimmung verbreiten.

BRIGITTE wird in der nächsten Zeit auch nochmal einige Solo Konzerte geben, auch in Deutschland. Nutzt die Chance, hier stehen sehr schöne musikalische Momente an. Zudem sollte man so viel musikalischen Enthusiasmus auf die alte Art und Weise unterstützen denn das hier ist Kunst, also echte Musik und kein gecasteter Schrott! (michi)

01 NOV – NED: AMSTERDAM – DE NIEUWE ANITA + D|S|G|N|R

02 NOV – GER: HAMBURG – HAFENKLANG + D|S|G|N|R

03 NOV – GER: BRAUNSCHWEIG – NEXUS + D|S|G|N|R

04 NOV – GER: CHEMNITZ – SUBWAY TO SALLY + D|S|G|N|R

05 NOV – GER: NÜRNBERG – KUNSTKELLER + D|S|G|N|R

08 NOV – GER: FREIBURG – SLOWCLUB + D|S|G|N|R

09 NOV – GER: KÖLN – SONIC BALLROOM, + D|S|G|N|R

18 NOV – AUT: VIENNA – LOCAL – VANITAS EMPIRE PRESENTS

10 DEC – GER: BERLIN – BI NUU – HALB-7 RECORDS 25 JAHRE