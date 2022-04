BLIND PASSENGER :: Neue Single mit Dennis Schober (Solitary Experiments)

Als Vorbote des neuen BLIND PASSENGER Albums “Teamwork” präsentieren Nik Page & Co. die Vorab-Single “Hello Destiny”. Als Gastsänger der Electronic-Pop-Hymne ist SOLITARY EXPERIMENTS-Frontmann mit an Bord. In Zusammenarbeit der Videokünstlerin Larisa Lynx entstand ein Videoclip.

Wie der Albumname “Teamwork” bereits vermuten lässt, wurden für das neue BLIND PASSENGER-Album wieder einmal jede Menge Musikerkollegen mit an Bord geholt. Als VÖ-Termin für das “Teamwork“-Album steht der 22. April 22 im Kalender, was einen Tag später mit einem zünftigen BLIND PASSENGER-Release-Konzert im Berliner Frannz-Club gefeiert wird.

Dazu können sich die Fans außerdem an diesem Abend zusätzlich auch auf eine 80s EXPRESS-Show, das Bühnendebüt des vielversprechenden Newcomers GULVØSS und die Frannz-Aftershow-Party freuen. Karten für diesen Event erhaltet Ihr unter anderem auf www.ticket69.de .