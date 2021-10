BEGAT THE NEPHILIM :: Neues Lyric Video zu “The Grand Procession”

Die im südlichen New Hampshire, USA beheimateten Blackened Melodic Death Metaller BEGAT THE NEPHILIM veröffentlichen heute ihr Noble Demon Debütalbum, “II: The Grand Procession”. Um zu feiern, dass “II: The Grand Procession” weltweit erhältlich ist, hat die Band ein brandneues Lyric Video zum Titeltrack des Albums veröffentlicht.

“Der Titeltrack spiegelt das Gesamtkonzept des Albums wider – der Tod und der Umgang mit ihm – und fasst die rohen Emotionen und die Essenz der lyrischen Themen perfekt zusammen. Dieses Album ist nicht nur eine Ode an meinen Vater, sondern an all die Familien, Freunde und geliebten Menschen, die wir als Band, und ihr als Hörer, im Laufe der Jahre verloren haben”, sagt Sänger Tyler Smith.