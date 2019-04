ASP

“Osternacht & Geh und heb dein Grab aus, mein Freund”

(Gothic)

Wertung: Gut

VÖ: 04/2019

Label: Trisol Music Group

Im Jahre 2018 gingen die Gothic-Novel-Rocker ASP auf eine ganz besondere Konzertreise. Zum 10. Jubiläum ihres Werkes „Zaubererbruder – Der Krabat-Liederzyklus“ führten sie das gesamte Doppelalbum live und in voller Länge auf. Seine Interpretation der sorbischen Sage um den Zauberlehrling Krabat hatte Sänger und Mastermind Asp Spreng in der Zwischenzeit nie vollständig losgelassen. Und so nutzte er die Gelegenheit der Jubiläumstour, um zwei weitere Songs für den Krabat-Liederzyklus zu präsentieren, mit denen er laut eigener Aussage lange empfundene Lücken in der Geschichte schließen wollte. Nun erscheinen die zwei neuen Lieder nicht nur im Rahmen des fabelhaften Konzertmitschnittes „Zaubererbruder Live & Extended“, welcher ebenfalls im Frühjahr 2019 veröffentlicht wird, sondern in einer Studio-Version als Doppelsingle.

Um keinem der beiden Stücke den Vorrang vor dem anderen zu geben, erscheinen die Tonträger mit einer Double-Cover-Verpackung, was einmal mehr die Lust am genialen Detail und die in der heutigen Zeit selten gewordene Artwork-Verliebtheit zeigt.

Die mitreißend-euphorische „Osternacht“ steht in stilvollem Kontrast zum bösen Heavy-Kracher „Geh und heb dein Grab aus, mein Freund“. Musikalisch fügen sich die neuen Stücke perfekt in den poetischen Sog und die musikalische Vielseitigkeit des Ursprungsalbums. (Auf der CD und der Vinyl befindet sich sogar ein Platzierungs-Hinweis, wo die Lieder im Originalalbum von 2008 hingehört hätten.) Die drei musikalischen Gäste der Tour – Patty Gurdy, Nikos Mavridis und Thomas Zöller – wurden auch ins Studio eingeladen, um die volle Heavy-Rock-Power der ASP-Besetzung mit Kantorka-Gesang, Violine und Flöten abzurunden.

Selbst nach über zehn Jahren wird sich auch weiterhin keiner dem magischen Bann der ASP‘schen Krabat-Version entziehen können. Nun ist es Zeit, die vollständige Geschichte zu erfahren.

ACHTUNG: Die Single erscheint in drei Editionen.

1. Osternacht & Geh und heb dein Grab aus, mein Freund

– Digipak Edition

• 4-seitiges Digipak

• Digipak mit Mattlack veredelt

• Double-Cover-Verpackung

2. Osternacht & Geh und heb dein Grab aus, mein Freund

– lim. Digifile Edition

• Digifile im Sonderformat (18 x 18 cm).

• Edler Kunstdruck mit Mattlack auf hochwertigem 300g Karton.

• Double-Cover-Verpackung

• Handnummeriert

• 999 Exemplare weltweit

3. Osternacht & Geh und heb dein Grab aus, mein Freund

– lim. 7“ Vinyl Edition

• Schwarzes, 40 Gramm schweres 7“ Vinyl

• Extra audiophiler Tonträger von hoher Qualität – deutsche Pressung!

• Cover mit Mattlack veredelt

• Double-Cover-Verpackung

• Streng limitiert auf 666 Exemplare