ASP

“Live…auf rauen Pfaden” 4CD

(Gothic)

Wertung: Gut

VÖ: 04.11.2016

Label: Trisol Music Group

Webseite

“Live…auf rauen Pfaden” Rar und Pur + Best Of Rock / Beide Jubiläumskonzerte Komplett!

ASP lassen sich wirklich nicht lumpen und tun alles Mögliche um den treuen Fans so viel es geht zu bieten. In diesem Falle haben wir hier eine 4fach Live CD in einem sehr edlen 32 seitigen Hardcover Buch. Fast 5 Stunden Live Musik werden hier geboten und bei diesen Aufnahmen gibt es für zu Hause nun Arrangements die es so bisher nicht auf CD gab. Die ersten beiden Scheiben enthalten den unvergesslichen Semi-Akustik-Abend “Rar & Pur” und die anderen beiden CD geben das komplette “Best Of Rock”-Konzert wieder. Einige wenige Song Überschneidungen gibt es natürlich bei den beiden hier zusammengefassten Konzerten, trotzdem gibt es etwa 40 verschiedene Stücke zu hören. Der Sound ist perfekt eingefangen sodass man dieses Konzerterlebnis im eigenen Wohnzimmer fast authentisch spüren kann. Gerade für diejenigen die diese Konzerte besucht hatten ist diese Veröffentlichung natürlich wie ein Geschenk des ASP-Himmels.

Das man diese Erlebnisse nicht einfach in eine normale Kunststoff CD Hülle packt versteht sich ja von selbst. So bekommt man dieses Werk ausschließlich in der limitierten Hardcover Version, die neben den Silberlingen noch Unmengen an Bildern finden kann. Diese Veröffentlichung macht sich definitiv gut in jeder hochwertigen Sammlung.

Also los ihr unzähligen Gothic Novel Rocker, dieses Teil müsst ihr alle besitzen. 7000 Exemplare klingt erst mal viel, doch die sind bestimmt schneller weg, als es sich manch einer wünschen wird. (michi)

Folgende Produktbeschreibung stammt von der Trisol Music Group für alle Freunde von technischen Daten:

ACHTUNG: Das Album erscheint nur als spezielle Fan-Edition.

4CD „LIVE … auf rauen Pfaden“ – Special Fan Edition

• Opulentes Hardcover-Buch (ca. 19,5 x 14,3 cm) mit vier knüppelvollen CDs!

• CDs 1 und 2: „Rar und Pur“ – semi-akustisch und intim

• CDs 3 und 4: „Best of Rock“ – kraftvoll und erdig

• Über 40(!) verschiedene Songs, 49 Tracks inkl. mitreißender Ansagen des „Meisters“

• Viele Songs in bisher unveröffentlichten Arrangements!

• Knapp fünf Stunden Spielzeit mit absolut allen Songs der Jubiläums-Doppelshows!

• Handnummeriertes Zertifikat, gestaltet von Pit Hammann

• Limitiert auf 7.000 Exemplare

• Liebevoll gestaltetes Artwork, 32 Seiten

• Exklusive Texte aus den Jubiläumsversionen

• Mit teilweise unveröffentlichten Livefotos

• Erlesener Kunstdruck auf hochwertigem Bilderdruckpapier

• Vor- und Nachsatzblatt aus extra festem Papier, farbig bedruckt

• Sämtliche Drucksachen mit edler Seidenmatt-Laminierung