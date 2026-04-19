ZORNHEYM :: 1. Single vom kommenden Album

Die schwedische Dark Symphonic Metal Band ZORNHEYM hat die erste Single und das dazugehörige Musikvideo zu „Somewhere Far Beyond“ veröffentlicht, einem Titel aus ihrem kommenden Studioalbum „Descending Into Madness“, das am 2. Oktober 2026 über Noble Demon erscheinen soll.

Listen: https://music.nobledemon.com/somewhere

Bestellt hier die blau marmorierte Vinyl-Platte, das limitierte CD-Digipak und das Zornheym-Buch „The Zornheim Archives“ vor: https://music.nobledemon.com/madness

„In einer Zeit, die von Geschwindigkeit und sofortigen Ergebnissen besessen ist, haben wir uns bewusst für Substanz statt Abkürzungen entschieden. Dieses Album ist über Jahre hinweg durch unermüdliches Schreiben, Arrangieren und Verfeinern entstanden. Jede Entscheidung hatte Gewicht. Jede Ebene wurde erarbeitet. Nichts wurde überstürzt, nichts dem Zufall überlassen – bis die Vision vollständig war“, kommentiert die Band. „‚Somewhere Far Beyond‘ ist der erste Einblick in dieses neue Kapitel: ein Prequel, das uns zu dem Moment zurückführt, in dem Dr. Bettelheim erstmals in Zornheim eintrifft – lange bevor sich der Wahnsinn vollständig entfaltet. Der Track fängt die epische chorale Wucht ein, die das Album prägt, und treibt unseren Sound weiter als je zuvor voran, wobei jedes Bandmitglied auf seinem absoluten Höhepunkt agiert.“