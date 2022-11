XANDRIA :: Neue Single kündigt Album für Februar an

Nach langen 6 Jahren sind XANDRIA am 03.02.2023 mit neuem Lineup und neuem Studioalbum „The Wonders Still Awaiting“ zurück. Heute stellt der Fünfer die neue Single „Ghosts“ zusammen mit einem offiziellen Musikvideo vor. Es ist der erste Song der Band, in dem die neue Sängerin Ambre Vourvahis komplett die Lyrics geschrieben hat.

XANDRIA zu „Ghosts“ und dem neuen Album:

„Ghosts nahm seinen Anfang als Reminiszenz an traditionellen schwedischen Melodic Death Metal, was von diesem archetypischen Gitarrenriff zu Beginn deutlich wird. Wir haben diesen Sound in die klassische XANDRIA Klangkulisse mit viel Filmmusik-Atmosphäre und großen Chören integriert. Es war für uns sehr spannend, diese Elemente zu mischen und sie uns zu eigen zu machen (trotzdem behielten wir lange Zeit den Arbeitstitel „Swedish Fire“…).

„Ghosts“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie vielfältig das neue Album sein wird und wie viele verschiedene Einflüsse wir einfließen ließen. Wir hatten viele Ideen – kleine und große musikalische Träume – in unseren Köpfen und Herzen, die wir verwirklichen wollten. Neben dem, was man schon in den ersten beiden neuen Songs gehört hat, ist dies nur ein weiterer Traum, den wir verwirklicht haben. Es wird in den kommenden Wochen und Monaten noch einige Überraschungen geben!“