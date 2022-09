Das australische Black Metal Projekt WOODS OF DESOLATION kommt mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single daher, die auch der Titel des kommenden Albums ist: “The Falling Tide”. Das volle Album von WOODS OF DESOLATION wird am 9. Dezember 2022 via Season of Mist auf die Welt losgelassen. www.woodsofdesolation.bandcamp.com

https://shop.season-of-mist.com/list/woods-of-desolation-the-falling-tide