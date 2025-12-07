WHISPERS IN THE SHADOW :: Neue Single

WHISPERS IN THE SHADOW haben ihre neue Single „Dead of Winter“ veröffentlicht, zudem gibt es einen Winter Sale in ihrem Onlineshop und auch Livetermine stehen fest.

Listen: https://song.link/deadofwinter

Shop: https://whispersshop.bigcartel.com/

Die Band über den Song:

„Eine Darkwave-Weihnachtsballade, die auf eindringlichen Synthesizern und Gitarren, einer eisigen Atmosphäre und intimen Vocals basiert. Aufgenommen während der Sessions zu unserem von Kritikern gefeierten Album RAPTURE und veröffentlicht über Icy Cold Records. Sie verbindet gotische Melancholie mit festlicher Stille und wurde für die ruhigen Stunden geschrieben, in denen die Welt gefroren, still und seltsam schön erscheint.“

Live:

We’re also happy to announce new shows for 2026:

17.01.26 – Music House, Graz (AT)

18.04.26 – Moritzbastei, Leipzig (DE) + Frank The Baptist

30.04.26 – Chelsea, Wien (AT) + The House Of Usher

25.07.26 – Amphi Festival, Köln (DE)