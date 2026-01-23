VREID :: „Kraken“ – der offizielle Soundtrack zum Kinofilm

VREIDs neue Single „Kraken“, inspiriert von uralten Mythen und den düsteren Landschaften des nordischen Raums, erscheint als offizieller Soundtrack zum gleichnamigen, kommenden Epos von Nordisk Film. Der Song wird am 23. Januar zusammen mit einem filmreifen Musikvideo veröffentlicht, kurz vor dem weltweiten Kinostart des Film.

Am 23. Januar veröffentlichen die norwegischen Metaller VREID „Kraken“, ein monumentales Instrumentalstück, das als offizieller Soundtrack zum Spielfilm „Kraken“ komponiert wurde. Verwurzelt im düsteren Geist des Sognametal und der brutalen Mythologie des Sognefjords, kanalisiert der Song uralte Kräfte, erdrückende Atmosphären und das Gefühl eines unausweichlichen Erwachens. Ein Musikvideo, das im Universum des Films angesiedelt ist, findet sich hbei YouTube.

Listen: https://ffm.to/kraken

Info:

Angesiedelt in Norwegens tiefstem Fjord, erzählt „Kraken“ die Geschichte eines kolossalen, urzeitlichen Wesens, das unter der Wasseroberfläche ruht – eine Naturgewalt, die zum Erwachen bereit ist. Der Film wurde bereits in über 35 Länder verkauft und feiert am 6. Februar Premiere in den norwegischen Kinos. Der internationale Kinostart ist für 2026 geplant.

Der Produzent Einar Loftesnes über die Zusammenarbeit: „The song that Kvåle has written for this movie is the quintessential soundtrack of Sogn. This Vreid song captures the essence of Sognametal, the Kraken legend and creates the perfect sonic landscape of the dark nature where both elements originated and have blended together.“