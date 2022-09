VITTRA :: Neue Single der schwedischen Melodic Death/Thrasher

Die schwedischen Melodic Death/Thrash Metaller VITTRA haben mit “Satmara” die erste Single aus dem kommenden Album veröffentlicht, zusammen mit einem Musikvideo. Das Album “Blasphemy Blues” wird am 25.11.2022 via SAOL erscheinen und ist hier vorbestellbar: https://vittraofficial.ffm.to/blasphemyblues

Info:

Ursprünglich „Vildvittra“ genannt, basierend auf Astrid Lindgren’s Charakteren aus „Ronja Räubertochter”, entwickelte sich der Name des Quartetts später zu Vittra, inspiriert von den Fabelwesen schwedischer Volksgeschichten. Und auch wenn schwedischer Folk ein wiederkehrendes Thema ist, das sich durch ihre Musik webt, ist die Band fest im Melodic Death und Thrash Metal verwurzelt, stark beeinflusst von Dissection, frühen In Flames, Megadeth und At The Gates.