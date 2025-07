VINTERSORG :: Wiederveröffentlichung früherer Alben

Hammerheart Records veröffentlichen die frühen Alben aus VINTERSORGs Diskographie in Form eines auf 500 Exemplare limitierten CD-Box-Sets mit dem Titel „A Dialogue With the Stars“ und weiteren Überraschungen neu. „A Dialogue With the Stars“, das am 26. September mit einem Poster mit erweitertem Artwork erscheint, enthält die folgenden Titel, die von Andreas „Vintersorg“ Hedlund selbst 2025 komplett neu gemastert wurden, um ein noch besseres Klangerlebnis zu bieten:

* Hedniskhjärtad (EP – 1998, nicht einzeln erhältlich)

* Till Fjälls (Album – 1998)

* Ödemarkens Son (Album – 1999)

* Cosmic Genesis (Album – 2000)

Vorbestellung von „A Dialogue With the Stars“:

https://hammerheartstore.com/products/vintersorg-a-dialogue-with-the-stars-4-cd-boxset-pre-order-limited-edition-of-500

Ebenfalls im Hammerheart Records Webstore vorbestellbar sind die „Till Fjälls“ und „Ödemarkens Son“ Vinyl Wiederveröffentlichungen (in drei Farben), sowie die „Till Fjälls“, „Ödemarkens Son“ und „Cosmic Genesis“ CD Wiederveröffentlichungen, die einzeln erhältlich sind.

Vorbestellungen: https://hammerheartstore.com/collections/pre-orders

Das mit Spannung erwartete neue Studioalbum von VINTERSORG, „Vattenkrafternas Spel“, wird ebenfalls am 26. September bei Hammerheart Records erscheinen.