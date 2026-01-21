VIA DOLORIS :: Neue Single „For The Glory“

VIA DOLORIS stellen den neuen Song „For The Glory“ vor, eine zentrale Komposition aus ihrem kommenden Debütalbum „Guerre et Paix“. Der Song, der im Mittelpunkt des Albums steht, zeichnet einen langsamen Aufstieg vom inneren Zusammenbruch hin zu einem fragilen Selbstbewusstsein nach und fängt die zentrale Spannung des Projekts zwischen Ausdauer und Kapitulation ein. Das Schlagzeugspiel von Frost (1349, Satyricon) vermittelt ein physisches Gefühl von Beharrlichkeit, geerdet und unnachgiebig, und verstärkt den Fokus des Tracks auf Überleben statt Eroberung. „Guerre et Paix“ erscheint am 20. März über Season of Mist.

Pre-order & pre-save: https://orcd.co/viadolorisguerreetpaix