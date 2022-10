UDÅNDE :: Dänisches Black Metal Solo Project mit erstem Song

Nach dem Debütalbum “Life of a Purist” hat das dänische Black-Metal-Soloprojekt UDÅNDE angekündigt, sein zweites Album mit dem Titel “Slow Death – A Celebration of Self-Hatred” am 2. Dezember über Vendetta Records zu veröffentlichen. “Slow Death – A Celebration of Self-Hatred” wurde von Patrick McDowall (Spectral Wound) in Montreal, Kanada, abgemischt und gemastert, und mit dem Lyric-Video zu “I’m Not a Pessimist, I’m a Realist” hat UDÅNDE soeben die erste Single und gleichzeitig den Eröffnungstrack des Albums veröffentlicht. https://udande.bandcamp.com

Gegründet und geleitet von Rasmus Ejlersen, der jetzt in Bratislava, Slowakei, lebt, bietet “Slow Death – A Celebration of Self-Hatred” sechs tief verbundene Songs, vollgepackt mit der düsteren und fesselnden Black Metal-Atmosphäre der Band. Thematisch ist dieses Album die persönliche Reise von Rasmus Ejlersen, “eine Zeitlinie (2009 – 2022) privater, tiefgreifender Erfahrungen mit Angstattacken, Depressionen und Antidepressiva.”

“Jeder Song beschreibt bestimmte Zeitabschnitte meiner Existenz, die für meine früheren inneren Kämpfe von Bedeutung waren”, kommentiert Rasmus.