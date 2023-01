UADA :: Euro Tour 2023 mit Afsky

UADA haben endlich ihre „Crepuscule Europa“ Tour 2023 angekündigt, neben einigen Clubshows steht auch das renomierte Inferno Festival in Norwegen auf dem Programm. Als Special Guest werden die Dänen von Afsky mit dabei sein.

Tickets & info gibt es via https://uadaband.com

Bestätigte Tourdaten:

23.03.2023 – Berlin (DE) – Maschinenhaus

24.03.2023 – Hirschhaid (DE) – Braincrusher Festival

25.03.2023 – Vienna (AT) – The Fall Festival

26.03.2023 – Ljubiljana (SL) – Orto Bar

27.03.2023 – Munich (DE) – Backstage Halle

28.03.2023 – Wiesbaden (DE) – Schlachthof

29.03.2023 – Dortmund (DE) – Junkyard

30.03.2023 – Basel (CH) -Südhaus

31.03.2023 – Yverdon (CH) – L´amalgame

01.04.2023 – Paris (FR) – Backstage by the Mill

02.04.2023 – Tilburg (NL) – Hall of Fame

04.04.2023 – Antwerp (BE) – Kavka

05.04.2023 – Hamburg (DE) – Kulturpalast

06.04.2023 – Aarhus (DK) – Voxhall°

07.04.2023 – Odense (DK) – Posten°

08.04.2023 – Copenhagen (DK) – Pumpehuset°

09.04.2023 – Oslo (NO) – Inferno Fest

13.04.2023 – Lichtenfels (DE) – Ragnarök Festival

14.04.2023 – Tallinn (EE) – Kinomaja

15.04.2023 – Turku (FI) – Apollo

16.04.2023 – Helsinki (FI) – On the rocks

° Afsky Headline-Show