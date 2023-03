TSJUDER :: Erste Track des neuen Albums „Helvegr“

Die norwegische Black Metal Legende TSJUDER enthüllt nun die Albumdetails ihres neuen Werks „Helvegr“, das am 23. Juni 2023 über Season of Mist veröffentlicht wird. Zur Feier des Tages veröffentlicht TSJUDER den ersten Track „Gods of Black Blood“ in Form eines eiskalten Black Metal Musikvideos, das auf dem offiziellen Season of Mist YouTube Kanal zu sehen ist. https://www.facebook.com/tsjuderofficial

Das Album wird in verschiedenen physischen Formaten erscheinen, wie z.B. als CD-Digipack und farbiges Vinyl, aber auch als limitierte Auflage in einer Clamshell-Box (CD) und LTD-Vinyl-Box. Diese limitierten Editionen kommen mit einem Bonus-Album „Scandinavian Black Metal Attack“, in dem TSJUDER eine besondere Ode an Bathory zollt.

TSJUDER comments: „Today Gods of Black Blood from our forthcoming album Helvegr is unleashed. This is raw Norwegian Black Metal! Choke on it!“