TRIBUNAL :: 1. Track der kanadischen Gothic Doomster

20 Buck Spin kündigt das Debütalbum der kanadischen Gothic/Doom-Band TRIBUNAL an. „The Weight Of Remembrance“ wird am 20. Januar 2023 auf LP, CD, Tape und digital veröffentlicht. Ein erster Track, „Apathy’s Keep“, wurde nun veröffentlicht. https://www.facebook.com/TribunalDoom

Info:

Mit dem klassisch ausgebildeten Cellisten/Bassisten/Sänger Soren Mourne und dem Gitarristen/Sänger Etienne Flinn grenzt das Duo mit seinen ziegelsteinschweren, klassischen Doom-Riffs an Death Metal-Schwere, wie My Dying Bride, gefiltert durch ein kolossales Buntglas-Gebäude. Der Sound ist mit Anspielungen auf die 80er und 90er Jahre sofort vertraut, klingt aber nie retro oder wie eine bloße Hommage. Vielmehr erweckt „The Weight of Remembrance“ das Gefühl eines sorgfältig komponierten Orchestersatzes, der zu einer bröckelnden, von Moos überwucherten Kathedrale passt. Die Vocals des Duos wechseln häufig zwischen geisterhaftem, klagendem Cleangesang, beißendem Kreischen im Black-Metal-Stil und furchteinflößenden Todesrufen.