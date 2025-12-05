THE VICE :: Musikvideo zu „Waltz de Anima“ von neuer EP

Die in Stockholm ansässige Dark-Metal-Formation THE VICE hat das Musikvideo zu „Waltz de Anima“ veröffentlicht – dem Schlusstrack ihrer frisch erschienenen 3-Track-EP „The Red Tape Sessions“, die ab sofort über Noble Demon erhältlich ist.

Listen: https://music.nobledemon.com/redtape

Zur Entstehung des Songs sagt die Band:

„Waltz de Anima ist unserer Meinung nach definitiv unser bisher epischster Track. Der Refrain war das erste Fragment, das entstand, und er fühlte sich sofort wie einer dieser ‚großen Refrains‘ an, die wir schon lange schreiben wollten, die uns aber bislang einfach nicht zufallen wollten. Schon mit der ersten Demo wussten wir, dass das Stück etwas Besonderes ist. Es hat einen majestätischen, fast königlichen Klang, den wir beim Schreiben des restlichen Songs immer im Hinterkopf behielten. Und mit diesem seltsamen, verrauchten Jazzclub-Flair der frühen 1900er im Intro sowie dem Zwischenspiel, das an die Feste der Bourgeoisie in riesigen Ballsälen vergangener Jahrhunderte erinnert – oder an eine verdrehte Nacht in der königlichen Oper oder im Ballett – ist es uns, glaube ich, ganz gut gelungen, diese Stimmung über den gesamten Song hinweg einzufangen.“