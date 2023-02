THE REVENANTS :: 2. Single der neuen Band mit Michelle Darkness

THE REVENANTS veröffentlichen wenige Tage nach dem Erscheinen ihres ersten Songs „Ghosts“ die nächste Single. Die Reise führt nach „Los Angeles“. Das aus dem Raum Stuttgart stammende Trio um END OF GREEN Sänger Michelle Darkness veröffentlicht am 21.04.2023 via El Puerto Records das Debüt „Ghosts“ als Doppel-CD-Digipack mit 20 Songs und ist ab heute im Vorverkauf.

Info:

Die beiden Seelenverwandten, der Gitarrist mit italienischen Wurzeln, Fabio Amanese und Marc Ayerle, Gitarrist, Studio-Produzent und Live-Sound-Mischer mit jahrzehntelanger Erfahrung, fingen eines Tages in Marc’s Klangmanufaktur Studios an herum zu jammen. Marc fragte einen seiner besten und engsten Freunde, Michelle Darkness, bestens bekannt als Frontman der Schwarzmahler von End Of Green (für die Marc seit bereits 20 Jahren den Live-Sound macht), ob er nicht die Vocals dazu beisteuern wollte.