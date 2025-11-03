THE OTHER :: Neues Video „Hier Sein“ zum Album-Release

Die Horror Punk Band THE OTHER feierte Halloween 2025 mit der Veröffentlichung ihres brandneuen Albums „Alienated“, das über Massacre Records erschienen ist – begleitet von dem neuen Video zu „Hier Sein“.

Nach dem Erfolg der Singles „I Give You The Creeps“ und „A Ghost From The 80s“ markiert das Album die Rückkehr der Band zu ihren dunkelsten Wurzeln – eine Mischung aus unheimlicher Atmosphäre, melodischen Hooks und der unverkennbaren Horror-Energie, die THE OTHER zu einem Kultphänomen gemacht hat.

Stream or buy „Alienated“: https://massacre-records.com/the_other_alienated_sale/

„Hier Sein“, die neue Single der Band, setzt diese Tradition fort. Frontmann Rod Usher kommentiert: „‚Hier Sein‘ ist unser traditioneller deutscher Song auf jedem Album. Dieser ist sehr atmosphärisch und emotional, was auch der Videoclip verdeutlicht. Der Clip wurde in den Wäldern meiner Heimatstadt Leichlingen gedreht – was übersetzt ‚Leichenstadt‘ bedeutet. Der Song knüpft textlich mit seinem Thema der Entfremdung an den Albumtitel an.“ Das Video ist teilweise vom Film „Blair Witch Project“ inspiriert.