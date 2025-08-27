THE OTHER :: Neue Single vom kommenden Studioalbum

Die Horror Punk Band THE OTHER meldet sich mit ihrem neuen Studioalbum „Alienated“ zurück, das am 31. Oktober 2025 über Massacre Records erscheinen wird – pünktlich zu Halloween. Nach ihrem Chart-Erfolg „Haunted“ aus dem Jahr 2020 markiert „Alienated“ eine Rückkehr zu den dunkleren, punkigen Wurzeln der Band. Die erste Single „I Give You the Creeps“ mit dazugehörigem Musikvideo unter der Regie von Gitarrist J. Ends ist nun online.

Listen: https://save-it.cc/massacre/i-give-you-the-creeps

Frontmann Rod Usher beschreibt „Alienated“ als ein „Back to the Roots“-Album, das die Unmittelbarkeit ihrer frühen Werke mit frischen Ideen verbindet, die aus der neu belebten Besetzung der Band entstanden sind. Die Rückkehr des Gründungsbassisten Andy Only zusammen mit den Gitarristen J. Ends und Van Tom sowie dem Schlagzeuger Jag Boone hat der Band neue Energie und kreative Kraft verliehen.