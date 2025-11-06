THE OLD DEAD TREE :: Neue Single „Time Has Come“

Nachdem sie über zwei Jahrzehnte lang die Konturen der französischen Dark-Progressive-Metal-Szene geprägt haben, kehren THE OLD DEAD TREE mit „Time Has Come“ zurück, der zweiten Singleauskopplung aus ihrer kommenden EP „London Sessions“. Der Track wurde in den Abbey Road Studios mit François-Maxime Boutault (Behemoth, Dagoba) aufgenommen und von Tony Lindgren (Opeth, Paradise Lost) gemastert. Er fängt einen entscheidenden Moment in der Entwicklung der Band ein, in dem Intensität und Emotion in perfekter Spannung aufeinandertreffen.

„London Sessions2 wird am 28. November auf allen Plattformen veröffentlicht.

Pre-save: https://orcd.co/todtlondonsessions