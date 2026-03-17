THE CASSANDRA COMPLEX :: Neues Album und Europa-Tour angekündigt

Die Post-Punk- und Industrial-Pioniere THE CASSANDRA COMPLEX kehren im November auf die Bühne zurück und gehen auf Tournee, um ihr neues Album „Generating Station Complex“ vorzustellen – eine kühne Neuinterpretation, bei der ihr klassisches Repertoire bis auf die Knochen reduziert und die Titel von Grund auf neu aufgebaut wurden. http://cassandracomplex.co.uk/

Die Ankündigung folgt auf die bahnbrechende Tour zum 40-jährigen Jubiläum der Band, bei der sie zwischen 2024 und 2025 49 Konzerte in 13 Ländern spielten – eine Tournee, die bewies, dass die Band und ihre Songs nach wie vor genauso kraftvoll sind wie eh und je. „Generating Station Complex“ ist das direkte Ergebnis dieser Energie.

Das über COP International veröffentlichte Album vereint das ursprüngliche Trio aus den 1980er Jahren wieder: Rodney Orpheus (Gesang, Synthesizer, Drumcomputer), Paul Dillon (Synthesizer, Drumcomputer) und Andy Booth (Gitarre, Keyboards). Gemeinsam haben sie die DNA ihrer kultigsten Tracks genommen und sie durch die volle Kraft ihres modernen Setups gejagt – lauter, schärfer und eindringlicher als je zuvor.

30.10.26 UK-Todmorden, The Golden Lion

06.11.26 BE-Waregem, De Schakel

07.11.26 DE-Cologne, Blue Shell

08.11.26 NL-Heerlen, Nieuwe Nor

11.11.26 DE-Rüsselsheim, Das Rind

12.11.26 DE-Hannover, Lux

13.11.26 DE-Coesfeld, Fabrik

14.11.26 DE-Bielefeld, Movie

16.11.26 DE-Munich, Backstage

17.11.26 HR-Zagreb, Boogaloo

19.11.26 CZ-Prague, Futurum

21.11.26 DE-Weissenhäuser Strand, Plage Noire Festival