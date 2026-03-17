THE CASSANDRA COMPLEX :: Neues Album und Europa-Tour angekündigt

Die Post-Punk- und Industrial-Pioniere THE CASSANDRA COMPLEX kehren im November auf die Bühne zurück und gehen auf Tournee, um ihr neues Album „Generating Station Complex“ vorzustellen – eine kühne Neuinterpretation, bei der ihr klassisches Repertoire bis auf die Knochen reduziert und die Titel von Grund auf neu aufgebaut wurden. http://cassandracomplex.co.uk/
Die Ankündigung folgt auf die bahnbrechende Tour zum 40-jährigen Jubiläum der Band, bei der sie zwischen 2024 und 2025 49 Konzerte in 13 Ländern spielten – eine Tournee, die bewies, dass die Band und ihre Songs nach wie vor genauso kraftvoll sind wie eh und je. „Generating Station Complex“ ist das direkte Ergebnis dieser Energie.
Das über COP International veröffentlichte Album vereint das ursprüngliche Trio aus den 1980er Jahren wieder: Rodney Orpheus (Gesang, Synthesizer, Drumcomputer), Paul Dillon (Synthesizer, Drumcomputer) und Andy Booth (Gitarre, Keyboards). Gemeinsam haben sie die DNA ihrer kultigsten Tracks genommen und sie durch die volle Kraft ihres modernen Setups gejagt – lauter, schärfer und eindringlicher als je zuvor.
30.10.26 UK-Todmorden, The Golden Lion
06.11.26 BE-Waregem, De Schakel
07.11.26 DE-Cologne, Blue Shell
08.11.26 NL-Heerlen, Nieuwe Nor
11.11.26 DE-Rüsselsheim, Das Rind
12.11.26 DE-Hannover, Lux
13.11.26 DE-Coesfeld, Fabrik
14.11.26 DE-Bielefeld, Movie
16.11.26 DE-Munich, Backstage
17.11.26 HR-Zagreb, Boogaloo
19.11.26 CZ-Prague, Futurum
21.11.26 DE-Weissenhäuser Strand, Plage Noire Festival