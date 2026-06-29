TANZWUT :: Single und Video zu „Rosenkrieg“

TANZWUT veröffentlichen die nächste Single mit Musikvideo „Rosenkrieg“ aus ihrem kommenden Album „Herz Aus Stein“. Das Album erscheint am 04. September 2026 über NoCut.

Presave: https://tanzwut.lnk.to/HerzausStein

Preorder: https://nocut.shop/de/tanzwut-herz-aus-stein

Info:

Rosenkrieg“ ist kein bitteres Lamento, sondern eine tanzbare Liebeserklärung an die Herausforderungen der Zweisamkeit. Der Song erzählt von den Stürmen einer großen Leidenschaft – doch der eigentliche Brandstifter bleibt nicht verborgen: Als charismatischer Verführer stiftet der Teufel das Paar zum Rosenkrieg an. Seiner dunklen Einladung zur Eskalation können sie nicht widerstehen; er lockt sie auf das Schlachtfeld, wo die Dornen am schärfsten sind. Doch in diesem Spiel behält die Liebe das letzte Wort. Trotz der vom Teufel geschürten Flammen mündet das Gefecht nicht im Abschied, sondern in einem Happy End, bei dem sich das Paar im Feuer des Konflikts erst richtig erkennt und wieder in die Arme fällt.