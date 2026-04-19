TANZWUT :: „Herz aus Stein“ ist die neue Single + Video

TANZWUT kündigen ihr neues Album „Herz aus Stein“ an, das am 04. September 2026 über NoCut erscheinen soll als CD, Coloured Vinyl, exklusive Liquid Vinyl, limitierte Fanbox und auf allen Streaming-Plattformen. Jetzt ist die erste Single mit passendem Musikvdeo zu „Herz aus Stein“ online gegangen.

Listen: https://tanzwut.lnk.to/Herz_aus_Stein

Preorder: https://nocut.shop/de/tanzwut-herz-aus-stein

„Wir haben uns diesmal die Masken der Spielleute noch ein Stück weiter heruntergerissen“, erklärt Frontmann Teufel. „Hinter dem Lärm und dem Spektakel stecken wir alle in derselben Haut. Die Welt fühlt sich oft versteinert an – wir wollten die Musik nutzen, um das Herz darunter wieder spürbar zu machen.“

„Wir wollten ein Album machen, das sich anfühlt wie eine durchtanzte Nacht in einer alten Schänke – wild, laut und verdammt lebendig,“ sagt Teufel mit einem Augenzwinkern: „aber auch die verletzlichen Momente nicht vergessen, in denen die Welt den Atem anhält.“