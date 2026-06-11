SPECTR3 :: Video zu „Blood Rituals In The House Of The Dead“

Die katalanische Black-Metal-Formation SPECTR3 präsentiert mit „Blood Rituals In The House Of The Dead“ ein neues Video aus ihrem kommenden Album „A Procession Of The Dead“.

https://spectrebm.bandcamp.com/album/a-procession-of-the-dead

Das von Zariusk produzierte Video begleitet einen Song, der tief in den Traditionen des klassischen Black Metal verwurzelt ist und den Geist der 90er Jahre beschwört. Kalte Riffs, düstere Atmosphäre und eine kompromisslose Hingabe an die Wurzeln des Genres prägen den Sound der Band.

Das Album „A Procession Of The Dead“ erscheint bei Solistitium Records am 07. August 2026 und wird als CD, LP sowie in digitaler Form erhältlich sein.