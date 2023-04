SIRENIA :: Neues Video zur 2. neuen Single „Deadlight“

Die Gothic/Symphonic Metal Band SIRENIA hat heute ihre zweite Single „Deadlight“ veröffentlicht, samt Musikvideo. Die vierköpfige Band um Mastermind Morten Veland wird am 26. Mai 2023 ihr 11. Album „1977“ veröffentlichen – und dabei einen neuen Stil erkunden wie nie zuvor, mit mehr 80er-Rock- und Synthwave-Elementen.

Info:

Der Album-Opener „Deadlight“ ist eingebettet in die Magie des 80er-Jahre-Klangs. Die Welt der gefühlvollen Violine und der zerbrechlichen Klavierlinien baut eine bezaubernde, energiegeladene Atmosphäre auf, die durch die beeindruckende Stimme der vielseitigen Mezzosopranistin Emmanuelle Zoldan unterstrichen wird. Die internationale Band entführt den Hörer in eine Retro-Hörspielhalle, die an die Zeit erinnert, als groovige Synthwave-Melodien die Musikwelt beherrschten. Sie verschmilzt den Pop-Rock der späten 70er und 80er Jahre mit Synthwave-Elementen und ihren bemerkenswerten, knallharten symphonischen Melodien – und erschüttert den Hörer bis ins Mark.

Mastermind Morten Veland about “Deadlight”:

„Deadlight is in many ways a typical SIRENIA song, it has all those elements which is represenatble for our sound and style. I find it to be a very melodic and catchy song, and a good choice for our second single off the new album 1977. I hope you’ll enjoy it.“