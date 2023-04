SETH + ATTILA + …AND OCEANS :: Gemeinsame Europa-Tour im Herbst

SETH werden zusammen mit ihren Labelkollegen …AND OCEANS und den Band ATTILA & BLOODPHEMY im September die „Of Martyrs & Scars“-Tour in 11 Länder bringen.

SETH +…AND OCEANS + ATTILA + BLOODPHEMY*

01 Sep 23 Erfurt (DE) From Hell

02 Sep 23 Oberhausen (DE) Resonanswerk*

03 Sep 23 Zwolle (NL) Hedon*

05 Sep 23 Antwerp (BE) Kavka

06 Sep 23 Kassel (DE) Goldgrube

07 Sep 23 Berlin (DE) Orwo Haus*

08 Sep 23 Suchdol nad Luznici (CZ) KD Suchdol*

09 Sep 23 Aleksandrow lodzki (PL) Summer Dying Loud Festival

10 Sep 23 Kosice (SK) Collosseum*

11 Sep 23 Budapest (HU) Analog Music Hall*

12 Sep 23 Kranj (SI) Subart*

13 Sep 23 Bologna (IT) Alchemica Music Club*

14 Sep 23 Aarburg (CH) Musigburg*

15 Sep 23 L.A. (DE) Cham*

16 Sep 23 Mohrlenbach (AT) Live Music Hall Weiher*