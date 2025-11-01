SCHEITAN :: Neuer Track, der erste mit schwedischem Text

Die schwedische Gothic-Rock-Band SCHEITAN hat eine neue Single und ein dazugehöriges Video mit dem Titel „Döden är helt underbar“ veröffentlicht. Der Track, der erste der Band mit schwedischem Text, erscheint nur wenige Wochen vor ihrem neuen Album „Wine For a Tormented Soul“, das am 19. Dezember über The Circle Music veröffentlicht wird.

PRE-ORDER „Wine For a Tormented Soul“ via The Circle Music: https://thecirclemusic.gr/product-category/the-circle-releases/?filter_artist-name=scheitan

Pierre Törnkvist von Scheitan erklärte den Zeitpunkt der Veröffentlichung: „Wir hatten nicht vor, vor der Veröffentlichung des Albums im Dezember weitere Singles herauszubringen, aber als uns kurz vor dem Veröffentlichungstermin ein Live-Auftritt im schwedischen Radio angeboten wurde, mussten wir darüber nachdenken. Wir werden beide eine Woche lang einen Song im Radio spielen und sind außerdem verpflichtet, den ausgewählten Song live im Radiostudio zu spielen. Da „Döden är helt underbar“ der einzige Scheitan-Song mit schwedischem Text ist, haben wir beschlossen, ihn ein paar Wochen vor dem Albumrelease zu veröffentlichen. So gibt es keine Verwirrung für die schwedischen Radiohörer, die den Song suchen, nachdem sie ihn im Radio gehört haben. Der Song selbst ist eine verdrehte Reise in die dunkelsten Tiefen der menschlichen Seele, wo nur noch der Tod übrig bleibt. Eine eindringliche Ballade über Tod, Verehrung und Angst.“