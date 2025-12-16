SCHANDMAUL :: Walpurgisdampfer Event 2026 angekündigt

Am 25. April 2026 heißt es erneut: Leinen los für SCHANDMAUL – und das auf ganz besondere Weise. Die beliebte Veranstaltung ist nach kurzer Pause wieder zurück und findet auf der MS Rhein Fantasie statt, mit Abfahrt in Köln (KD Anleger Nr. 2, Frankenwerft 35, 50667 Köln).
Tickets: 60,00 EUR zzgl. Gebühr im VVK unter www.powerticket.eu und www.eventim.de
Außerdem kündigten Schandmaul bereits ihre Sternensegler Tour 27 an, bei der 2 neue Termine dazugekommen sind:
SCHANDMAUL – STERNENSEGLER TOUR 27
Support GOSSENPOETEN
12.02.27 Hannover – Capitol
13.02.27 Hamburg – Grünspan
19.02.27 Leipzig – Anker
20.02.27 Dresden – Tante Ju
26.02.27 Nürnberg – Hirsch
27.02.27 Berlin – Columbiatheater
04.03.27 Saarbrücken – Garage
05.03.27 CH- Pratteln – Z7
06.03.27 Stuttgart – Im Wizemann
12.03.27 Köln – Carlswerk Victoria
13.03.27 Bremen – Kulturzentrum Schlachthof
19.03.27 Frankfurt – Batschkapp
20.03.27 München – Muffathalle
02.04.27 A – Wien – Simm City
03.04.27 A – Linz – Posthof