SCHANDMAUL :: Walpurgisdampfer Event 2026 angekündigt

Am 25. April 2026 heißt es erneut: Leinen los für SCHANDMAUL – und das auf ganz besondere Weise. Die beliebte Veranstaltung ist nach kurzer Pause wieder zurück und findet auf der MS Rhein Fantasie statt, mit Abfahrt in Köln (KD Anleger Nr. 2, Frankenwerft 35, 50667 Köln).

Tickets: 60,00 EUR zzgl. Gebühr im VVK unter www.powerticket.eu und www.eventim.de

Außerdem kündigten Schandmaul bereits ihre Sternensegler Tour 27 an, bei der 2 neue Termine dazugekommen sind:

SCHANDMAUL – STERNENSEGLER TOUR 27

Support GOSSENPOETEN

12.02.27 Hannover – Capitol

13.02.27 Hamburg – Grünspan

19.02.27 Leipzig – Anker

20.02.27 Dresden – Tante Ju

26.02.27 Nürnberg – Hirsch

27.02.27 Berlin – Columbiatheater

04.03.27 Saarbrücken – Garage

05.03.27 CH- Pratteln – Z7

06.03.27 Stuttgart – Im Wizemann

12.03.27 Köln – Carlswerk Victoria

13.03.27 Bremen – Kulturzentrum Schlachthof

19.03.27 Frankfurt – Batschkapp

20.03.27 München – Muffathalle

02.04.27 A – Wien – Simm City

03.04.27 A – Linz – Posthof