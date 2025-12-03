SCHANDMAUL :: Sternensegler Tour 27 angekündigt

Anfang 2027 gehen SCHANDMAUL wieder auf Tour. Mit ihrem neuen Album „Sternensegler“, das Mitte 2026 erscheinen wird, betreten SCHANDMAUL neue musikalische Gewässer – mutiger, facettenreicher, emotionaler. Und doch bleibt das, was die Münchner seit jeher ausmacht, in jedem Ton spürbar: eingängige Melodien, poetische und augenzwinkernde Texte, getragen von einem Sound, der Herz und Beine gleichermaßen bewegt, so kraftvoll wie vertraut.

SCHANDMAUL + GOSSENPOETEN

Sternensegler Tour 27

12.02.27 Hannover – Capitol

13.02.27 Hamburg – Grünspan

19.02.27 Leipzig – Anker

20.02.27 Dresden – Tante Ju

26.02.27 Nürnberg – Hirsch

27.02.27 Berlin – Columbiatheater

06.03.27 Stuttgart – Im Wizemann

12.03.27 Köln – Carlswerk Victoria

13.03.27 Bremen – Kulturzentrum Schlachthof

19.03.27 Frankfurt – Batschkapp

20.03.27 München – Muffathalle

02.04.27 A – Wien – Simm City

03.04.27 A – Linz – Posthof

Der Ticketvorverkauf beginnt am 02.12.25 ab 12 Uhr im Schandmaul-Shop unter: www.powerticket.de und www.eventim.de

Der allgemeine VVK Start ist am 08.12.2025 / 12.00 Uhr