SCHANDMAUL :: Sternensegler Tour 27 angekündigt

Anfang 2027 gehen SCHANDMAUL wieder auf Tour. Mit ihrem neuen Album „Sternensegler“, das Mitte 2026 erscheinen wird, betreten SCHANDMAUL neue musikalische Gewässer – mutiger, facettenreicher, emotionaler. Und doch bleibt das, was die Münchner seit jeher ausmacht, in jedem Ton spürbar: eingängige Melodien, poetische und augenzwinkernde Texte, getragen von einem Sound, der Herz und Beine gleichermaßen bewegt, so kraftvoll wie vertraut.
SCHANDMAUL + GOSSENPOETEN
Sternensegler Tour 27
12.02.27 Hannover – Capitol
13.02.27 Hamburg – Grünspan
19.02.27 Leipzig – Anker
20.02.27 Dresden – Tante Ju
26.02.27 Nürnberg – Hirsch
27.02.27 Berlin – Columbiatheater
06.03.27 Stuttgart – Im Wizemann
12.03.27 Köln – Carlswerk Victoria
13.03.27 Bremen – Kulturzentrum Schlachthof
19.03.27 Frankfurt – Batschkapp
20.03.27 München – Muffathalle
02.04.27 A – Wien – Simm City
03.04.27 A – Linz – Posthof
Der Ticketvorverkauf beginnt am 02.12.25 ab 12 Uhr im Schandmaul-Shop unter: www.powerticket.de und www.eventim.de
Der allgemeine VVK Start ist am 08.12.2025 / 12.00 Uhr