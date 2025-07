RED LORRY YELLOW LORRY :: Neues Album veröffentlicht

„Strange Kind of Paradise“, das neueste Album der Post Punk Band RED LORRY YELLOW LORRY, wurde heute offiziell von COP International veröffentlicht. „Strange Kind of Paradise“ war fast zwei Jahrzehnte in der Mache. Viele Fans hatten schon lange die Hoffnung aufgegeben, dass es jemals das Licht der Welt erblicken würde – doch nun ist es da, die letzte Aufnahme, die das geschichtsträchtige Werk von RED LORRY YELLOW LORRY vervollständigt.

Nach der EP „Driving Black“, die Ende 2024 veröffentlicht wurde, ist das Album „Strange Kind of Paradise“ bei COP International in einer limitierten Vinyl- und CD-Version sowie auf allen digitalen und Streaming-Plattformen erhältlich.

„40 Jahre später versuchen die Gitarren immer noch, sich gegenseitig zu erwürgen, die Worte kämpfen immer noch darum, dem Chaos einen Sinn zu geben, und die Rhythmen treiben uns zu einem glorreichen Ziel.“ ~David Wolfenden von Red Lorry Yellow Lorry.

„Strange Kind of Paradise“ on Bandcamp:

https://redlorryyellowlorry.bandcamp.com/album/strange-kind-of-paradise

„Strange Kind of Paradise“ on Spotify:

https://open.spotify.com/album/1SlNFjgVr5zbut5wfBLmuh