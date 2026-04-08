RAGNARÖK FESTIVAL :: Es wird ein gelungenes Menü aus Black, Death, Folk, Pagan und Viking Metal

Ankündigung für das RAGNARÖK FESTIVAL vom 9.-11.04. in Lichtenfels

u.a. mit Hypocrisy, Abbath, Septicflesh, Eihwar, Vreid, Vomitory, Enisum, Arkona

Sehr geehrte Leser,

Es ist wieder soweit: dieses Wochenende findet die Veranstaltung statt, die für viele von uns die Einleitung der Festivalsaison repräsentiert: das Ragnarök Festival!

Die Crew begeistert uns alle wieder ein mal mit einem Line-up, dass verschiedene großartigen Acts aus unserer Szene präsentiert:

Ein gelungenes Menü aus Black, Death, Folk, Pagan und Viking Metal, siehe Running Order.

Diejenigen von euch, die sich noch keine Karten geholt haben, sollten dies schnellstmöglich an der Abendkasse tun, da das Festival FAST ausverkauft ist, mit Betonung auf Fast.

Auf ein grandioses Wochenende, dass uns gut in die Festivalsaison katapultieren wird!

Cheers Domenico