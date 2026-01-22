PURE OBSESSIONS & RED NIGHTS :: „Here Comes the Rain Again“ Cover & Tourdaten

Nach ihrer Coverversion von „Enola Gay“ kehrt das Dark-Electronic-Projekt PURE OBSESSIONS & RED NIGHTS mit einem weiteren Klassiker aus den 80ern zurück. Die Band hat ihre eigene Interpretation des Eurythmics-Klassikers „Here Comes the Rain Again“ aus dem Jahr 1983 veröffentlicht, wobei sie den Synth-Pop-Charakter des Songs beibehalten und ihn gleichzeitig durch ihre dunklere elektronische Linse gefiltert hat.

https://pureobsessionsrednights.bandcamp.com/track/here-comes-the-rain-again-eurythmics-cover

Des Weiterenmacht die Band bald auch live Station in Deutschland:

27. Feb. Aaltra Chemnitz, Chemnitz

27. März Urban Spree, Berlin

28. März Ponyhof, Frankfurt