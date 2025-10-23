NOVEMBRE :: Neuer Song (feat. Guest Ann-Mari Edvardsen)

Die italienischen Melancholic Gothic/Doom Veteranen NOVEMBRE haben aus ihrem kommenden neuen Album „Words Of Indigo“ einen neuen Song veröffentlicht. „House Of Rain“ ist mit Gastsängerin Ann-Mari Edvardsen von THE 3RD AND THE MORTAL. Das Album erscheint am 7. November bei Peaceville. Das Mixing und Mastering wurde vom legendären Produzenten Dan Swanö (Opeth, Katatonia, Bloodbath) in den Unisound Studios durchgeführt. Das Artwork für „Words of Indigo“ stammt vom renommierten Künstler Travis Smith (Opeth, Katatonia).

Preorder: https://Novembre_Peaceville.lnk.to/words_of_indigo