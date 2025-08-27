MYSTIC CIRCLE :: Musikvideo zu neuester Single ft. Sarah Jezebel Deva

Am 31. Oktober 2025, pünktlich zu Halloween, erscheint mit „Hexenbrand 1486“ das brandneue Studioalbum der Black Metaller MYSTIC CIRCLE. Vorbestellungen, erhältlich auf CD und Vinyl (beide Formate enthalten eine Comic-Beilage) sowie Digital, sind über ROAR hier möglich: https://mysticcircle.rpm.link/hexenbrandPR

„Mit der dritten Single zu unserem neuen Album ‚Hexenbrand 1486‘ beschwören wir Babalon, die scharlachrote Königin der Huren, die die Menschheit zur Sünde verführt,“ erklärt die Band. „Einmal mehr haben wir mit unserer langjährigen Freundin Sarah Jezebel Deva zusammengearbeitet, was dem Song eine besondere monumentale Atmosphäre verleiht. Dieses Biest ist allen schwarzherzigen Hexen da draußen gewidmet.“

Listen „The Scarlet Queen of Harlots“: https://mysticcircle.rpm.link/scarletPR