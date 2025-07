MYSTIC CIRCLE :: 1. Song „Boogeyman“ aus kommenden Studioalbum

Die Black/Death Metaller MYSTIC CIRCLE haben einen ersten Song aus ihrem kommenden Studioalbum, „Hexenbrand 1486“ online gestellt. Das Album soll im Herbst 2025 über ROAR erscheinen. Die erste Single-Auskopplung „Boogeyman“, zu der ebenfalls ein Musikvideo online ist, findet ihr ab sofort bei allen Streaming-Anbietern auf: https://mysticcircle.rpm.link/boogeymanPR

„Wir sind fasziniert von dieser Geschichte über den Boogeyman,“ verrät Beelzebub. „Das Böse lauert verborgen und beobachtet dich, bis es unerwartet zuschlägt und dich in die Dunkelheit zieht. Was könnte natürlicher sein, als den Boogeyman zu beschwören und ihn in der Welt des Mystic Circle zu entfesseln?“

Vor einem Monat hat die Band ihr „Kriegsgötter MMXXV“ Compilation Album veröffentlicht, feat. acht Tracks, darunter Coverversionen von BATHORY, CELTIC FROST, POSSESSED, ACHERON, sowie das komplett neu aufgenommene Cover des IRON MAIDEN-Klassikers „Afraid To Shoot Strangers“. „Kriegsgötter MMXXV“ ist hier erhältlich: https://mysticcircle.rpm.link/krieg