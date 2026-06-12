MORTEM :: 1. Video aus neuem Album

Die mit bekannten Namen aus der Black Metal Szene besetzten Norweger MORTEM kehren mit einer neuen Ode an die Dunkelheit zurück: „Mørketid“. Das Album, das am 3. Juli über Peaceville erscheint, kombiniert düstere, monumentale Riffs im mittleren Tempo mit Ausbrüchen von Hyperspeed-Black-Metal. Heute veröffentlichten MORTEM „Skyggeånd“, die erste Nummer des neuen Albums, zusammen mit einem neuen Lyric-Video von Matthew Vickerstaff.

Preorder: https://mortem.lnk.to/Morketid

Mortem sind:

Steinar Sverd Johnsen, Keyboards (Arcturus, Covenant, Satyricon)

Marius Vold, Vocals (Stigma Diabolicum, Thorns, Arcturus)

Hellhammer, Drums (Mayhem, Covenant, Arcturus)

Tor R. Stavenes, Bass (1349, Svart Lotus, Den Saakaldte)

Jamie Stinson, Guitars (Covenant, Dimmu Borgir)