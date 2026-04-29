MAYHEM :: 25th Anniversary Edition of „Live in Marseille 2000“

Im Herbst des Jahres 2000 verwirklichten MAYHEM ihre Black Metal Vision, indem sie mit „Live in Marseille 2000“ die Bühne in einer der ältesten Siedlungen Europas eroberte. Jetzt feiert Season of Mist das 25-jährige Jubiläum von „Live in Marseille“ mit der Ankündigung einer speziellen Jubiläumsausgabe des Albums. Fans können diesen legendären Auftritt der wahren Legenden des Black Metal nun auf einer neuen Vinyl-Ausgabe nacherleben, die einen exklusiven bestickten Aufnäher und ein Poster enthält.

Preorder: https://redirect.season-of-mist.com/mayhemliveinmarseille25

„Live in Marseille was filmed and recorded during the final performance of our European tour in support of Grand Declaration of War in 2000. It marked out first extensive tour since ‚the return.‘, and it proved to be an intense yet highly successful journey“, Mayhem guitarist Blasphemer remembers.